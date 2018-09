(VIDEO) Afera Šiško je postala alibi za politični in ideološki spopad glede partizanstva, domobranst topnews.si “Dejanje ocenjujem kot nedopustno. Dejanje, ki ga je potrebno najostreje sankcionirati. Ve se, kdo edino zakonito skrbi za obrambo države,” je glede ustanovitve oborožene skupine Štajerska na Twitterju zapisal Marjan Šarec. Edini zakoniti varuhi Republike Slovenije so pripadnice in pripadniki obrambno varnostnih struktur Republike Slovenije. Vsak drug "postroj" je nezakonit in spodkopava ustavno pravni red! […]

