Odpravili smo se v gozdove, kjer naj bi Šiško uril svoje borce #video SiOL.net Andrej Šiško, predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija, je lani ustanovil Štajersko deželo, v javnost pa so zdaj prišli fotografije in posnetki, ki kažejo urjenje skupine oboroženih zamaskirancev. Šiško je medijem zaupal, da so člani njegove varde prisegli v gozdovih v bližini Ljutomera. Niti domačini niti tamkajšnji lovci pa v minulih dneh v gozdovih niso zaznali nič sumljivega. ...

