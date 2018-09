Mariborski poslanci zaskrbljeni nad Štajersko vardo Lokalec.si Potem ko so minuli konec tedna na družbenih omrežjih zakrožili posnetki urjenja zamaskirane skupine moških, je javnost pa je razburilo dejstvo, da so bili nekateri izmed njih oboroženi s puškami in sekirami. Izkazalo se je, da skupino vodi nekdanji predsedniški kandidat Andrej Šiško, kar je tudi potrdil. Zatrdil pa je, da ne gre za paravojaško […]

