Kontroverzni oblikovalec, ki je že marsikoga užalil, praznuje 85 let SiOL.net Nemški modni oblikovalec Karl Lagerfeld danes praznuje 85 let, pomemben del modnega sveta pa je že 44 let. Poznavalci ga imajo za edinega pravega naslednika legendarne Coco Chanel, je velik podpornik dostopne in hitre mode, svoj prispevek k modi pa daje tudi njegova mačka.

