Nemški modni oblikovalec in fotograf Karl Lagerfeld danes praznuje 85 let. V zgodovino mode se je zapisal s tem, da je klasičnim oblikam vdihnil novo življenje in da je modo zapeljal v nove smeri. Ker je spoznal, da njena prihodnost ni le v visoki modi, je vanjo vpeljal nove linije konfekcijskih oblačil.