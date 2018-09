Iz Ljubljane na kavo v Trst po novem tudi z vlakom 24ur.com Po letu 2011 je znova zaživela železniška povezava med Ljubljano in Trstom. Direktni vlak bo vozil dvakrat na dan vseh sedem dni v tednu, z njim pa se bo mogoče pripeljati vse do tržaškega letališča Ronke in Vidma. Cena vozovnice do Trsta znaša osem evrov.

