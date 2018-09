Med Ljubljano in Trstom ponovno zapeljali potniški vlaki #foto SiOL.net Potniški vlak bo povezoval Ljubljano in Trst vsak dan dvakrat v obe smeri, jutranji odhod iz Ljubljane in večerni prihod v Ljubljano pa bosta zagotavljala tudi neposredno povezavo Slovenije s tržaškim letališčem in Vidmom.

