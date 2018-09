Na švedskih volitvah največ pridobili protimigrantski Švedski demokrati, velik uspeh dosegli tudi Kr Nova24TV V nedeljo, 9. septembra, so potekale švedske parlamentarne volitve. Po do sedaj znanih rezultatih so zmagali Socialdemokrati, sledi Stranka zmernih, na tretjem mestu pa so desni Švedski demokrati. Na Švedskem se tako pripravlja nemški scenarij, saj ni pričakovati, da bi se preostale “desno-sredinske” stranke povezale s protiimigrantskimi Švedskimi demokrati. Najboljši volilni uspeh zadnjih 20 let […]

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Nemčija

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Borut Pahor

Andrej Šiško

Branimir Štrukelj