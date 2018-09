Prvi izidi volitev na Švedskem: vladajoči socialdemokrati vodijo, desničarji so jim tesno za petami! topnews.si Švedska vladajoča Socialdemokratska stranka je osvojila največ glasov na parlamentarnih volitvah, precej več od konservativcev in ekstremne desnice, ki je dosegla manjši preboj, kot je bilo pričakovati. Socialdemokrati so prejeli 28,4 odstotka glasov, kažejo neuradni izidi po preštetih 99,8 odstotka glasov. Socialdemokrati tako ostajajo največja stranka, a je to hkrati njihov najslabši izid v zadnjih […]

