Švedski socialdemokrati so na nedeljskih parlamentarnih volitvah dobili 28,4 odstotka glasov podpore, kažejo začasni rezultati po preštetju 99,8 odstotka glasov. Socialdemokrati tako ostajajo največja stranka, a so hkrati zabeležili najslabši rezultat v zadnjih sto letih. Švedski demokrati so dobili 17,6 odstotka glasov podpore.