Serena razburkala svet tenisa. Ali res vladajo dvojna merila? 24ur.com Ameriška tenisačica Serena Williams, ki je v finalu odprtega prvenstva ZDA morala premoč priznati Japonki Naomi Osaka, portugalskemu sodniku očita dvojna merila in seksizem. Številni so jo podprli in opozorili, da so sodniki veliko bolj 'prizanesljivi' do tenisačev in da je morda čas, da se pravila napišejo znova.

