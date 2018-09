Dvajsetletna japonska teniška igralka Naomi Osaka je letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 53 milijonov dolarjev je po uri in 19 minutah premagala 36-letno Američanko Sereno Williams s 6:2 in 6:4. To je prva zmaga za Japonsko na turnirjih za grand slam.



