Počasi se oblikuje seznam igralcev, ki bodo nastopili na finalu svetovne serije med 11. in 18. novembrom v Londonu. Z nastopi na odprtem prvenstvu ZDA sta se Špancu Rafaelu Nadalu na seznamu pridružila še legendarna Švicar Roger Federer in Srb Novak Đoković, so sporočili iz ATP. Na turnirju bo nastopilo osem igralcev.



