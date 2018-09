Nadal predal dvoboj proti Del Potru, Đoković zlahka v finale US Opna 24ur.com Srb Novak Đoković in Argentinec Juan Martin del Potro sta finalista zadnjega letošnjega turnirja za veliki slam, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Del Potro je do finala prišel po predaji prvega igralca sveta Španca Rafaela Nadala po dveh nizih, Đoković pa je brez težav ugnal 21. nosilca, Japonca Keija Nishikorija.

Sorodno











































Oglasi