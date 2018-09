Nišikori se je oddolžil Čiliću in bo izzval Đokovića RTV Slovenija Kei Nišikori je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA premagal Marina Čilića z 2:6, 6:4, 7:6, 4:6 in 6:4 in se bo v polfinalu srečal z Novakom Đokovićem.

