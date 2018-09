Đoković brez večjih težav prek Millmana v polfinale US Opna 24ur.com Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je zadnji polfinalist odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je brez večjih težav, po malo manj kot treh urah s 6 : 3, 6 : 4 in 6 : 4 ugnal 55. igralca sveta, Avstralca Johna Millmana. V polfinalu se bo pomeril z Japoncem Keijem Nishikorijem, 21. nosilcem.

