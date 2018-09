Američana slavila med moškimi dvojicami Sportal Ameriška teniška igralca Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci moških dvojic. V finalu sta premagala poljsko-brazilski par Lukasz Kubot/Marcelo Melo s 6:3 in 6:1.

