Kapetan Slovenije: ne smemo bežati pred odgovornostjo #video Sportal Potem ko so izbranci Tomaža Kavčiča prvo tekmo lige narodov v Ljubljani izgubili proti Bolgariji z 1:2, so bili z identičnim rezultatom neuspešni tudi na gostovanju s Ciprom. Po novem neuspehu so bili razumljivo razočarani vsi akterji v slovenski izbrani vrsti, ki ne vedo, zakaj igra enostavno ne steče.

