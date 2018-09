Zoran Barišić: menjava trenerja ni nikoli lepa #video Sportal Branilci naslova državnega prvaka so se minuli teden na nadaljevanje sezone pripravljali v Kranjski Gori. Zoran Barišić, ki je trenersko mesto prevzel pred dobrim tednom, je želel čim bolj spoznati ekipo in ji tudi v praksi predstaviti svojo nogometno filozofijo in pričakovanja. Na pripravah se je z novim trenerjem Olimpije pogovarjal novinar Planet TV Tomaž Cuder.

