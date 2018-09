Velik udarec za Tottenham, Francoz kljub neumnosti ostaja kapetan Sportal Angleški nogometni klub Tottenham bo v sobotnem derbiju 5. kroga angleškega prvenstva skušal prekrižati načrte vodilnemu Liverpoolu. Na spektaklu na Wembleyju, ki se bo začel že ob 13.30 po slovenskem času, ne bo mogel računati na najmočnejšo postavo. Zaradi zdravstvenih razlogov bodo manjkali prvi vratar in kapetan Hugo Lloris, angleški as Dele Alli in Francoz Moussa Sissoko.

