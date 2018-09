Pred vročim debijem trenerja Olimpije bolj kot zmaga zanima nekaj drugega Sportal Nogometaši Olimpije bodo po reprezentančnem premoru, v času katerega so zamenjali trenerja, na delu v nedeljo, ko jih čaka ambiciozna Mura v gosteh. Zoran Barišić se bo v Murski Soboti predstavil na klopi državnega in pokalnega prvaka. Z zanimanjem bo proti zelenici pogledoval predsednik Milan Mandarić, ki je medtem dopolnil 80 let. Bo tam videl nov gol prebujenega Andresa Vombergarja? Argentinec slovenskih korenin je optimist.

