Foto: V Murski Soboti nogometni praznik z napako RTV Slovenija Sijajno ozračje na tribunah, trda tekma na zelenici in sporne sodniške odločitve so zaznamovale prvi dvoboj Mure in Olimpije v Fazaneriji po marcu 2013, v katerem je bilo več zmagovalcev in en . . .

Sorodno



























































































Oglasi