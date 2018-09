Damir Skomina je obdaril Olimpijo in se posul s pepelom #video Sportal Zoran Barišić je uspešno prestal krst na klopi Olimpije in prišel do zmage z 2:0 v Murski Soboti, kjer pa je imela njegova ekipa tudi precej sreče. Predvsem s sojenjem, saj je Ljubljančanom sodnik Damir Skomina pri vodstvu z 1:0 pogledal skozi prste in ni dosodil enajstmetrovke v korist Mure. Zanimivo, po tekmi je najboljšega slovenskega sodnika trener Mure Ante Šimundža pohvalil. Zakaj?

