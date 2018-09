Konec vijoličastega tandema Pavlin & Zahović? Sportal V zadnjih letih sta osrednjo moč NK Maribor pri iskanju kadrovskih rešitev predstavljala športni direktor Zlatko Zahović in njegov pomočnik Miran Pavlin, v kratkem pa bi lahko prišlo do velike spremembe. Dobro obveščeni viri so nam prišepnili, da se je Pavlin znašel pred izhodnimi vrati. ''Tega ne bi komentiral,'' nam je dejal 46-letni Gorenjec, ko smo ga povprašali o njegovem statusu pri NK Maribor.

