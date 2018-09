Pasti, ki čakajo na mlade nogometaše v tujini #video Sportal Včasih smo jih lahko prešteli na prste ene roke, danes je nogometašev, ki se kot zelo mladi napotijo iz Slovenije v tujino, ogromno, a le redkokomu uspe. Kaj so o težavi, na katero opozarjajo mnogi, v oddaji Goool na Planetu povedali trenerja Dejan Dončić in Primož Gliha, menedžer Amir Ružnić ter nogometaša Jan Mlakar in Gregor Sorčan?

