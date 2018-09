Ronaldo brcal, udarjal tekmece in odrinil sodnika Sportal Kontroverzni rdeči karton Cristiana Ronalda na gostovanju Juventusa pri Valencii je sprožil številna vprašanja. Zakaj si ga je prislužil, je bil sodnik prestrog, kako iskrene so bile njegove solze, zakaj Uefa v ligi prvakov ne uporablja sistema VAR, koliko tekem bo moral prisilno počivati? O tem in še čem se sprašuje nogometna javnost, mi pa smo se spomnili na njegove prejšnje izključitve. Do tekm...

