Nova eksplozija Šporarja in gol, ki je dvignil pritisk tekmecem #video Sportal Po neuspešni septembrski reprezentančni akciji se slovenski reprezentanti spopadajo s klubskimi izzivi. Andraž Šporar je za Slovan iz Bratislave zadel dvakrat v polno in povečal prednost na seznamu najboljših strelcev na Slovaškem. Jan Oblak, ki je zaradi poškodbe izpustil tekmi proti Cipru in Bolgariji, je v Španiji spet igral, a z Atleticom ostal brez pričakovane zmage. Dejan Djermanović je v Estoniji debitiral z dvema goloma!

