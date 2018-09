Šporar in Matavž uspešna kar dvakrat, Ljubljančan zabil že šestnajst golov v sezoni 24ur.com Nogometaši so se po reprezentančnih obveznostih vrnili v klubske sredine, ob koncu tedna pa sta nase vnovič opozorila napadalca Tim Matavž in Andraž Šporar. Ljubljančan je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 16 golov, od tega osem v slovaškem prvenstvu, kjer tudi premočno vodi na lestvici strelcev.

