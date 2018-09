Tožilstvo umika tožbe v postopkih odvzema premoženja nezakonitega izvora Primorske novice Specializirano državno tožilstvo je umaknilo devet tožb po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in eno pritožbo. K temu jih je prisilila julijska odločitev ustavnega sodišča. Med drugim so umaknili pritožbo v postopku zoper Franca Kanglerja, pričakovati je tudi umik tožb zoper Janeza Janšo in še nekatere znane osebe.

