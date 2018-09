Kdo je krivec za neustavni zakon, zaradi katerega so tožilci prisiljeni umikati tožbe SiOL.net Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je na ustavnem sodišču padel zaradi člena, ki so ga leta 2011 predlagali poslanci SDS. Zaradi strahu pred predvolilnimi očitki, da “ščitijo tiste, ki so že veliko nakradli”, so ga podprli poslanci skoraj vseh ostalih strank. Prav zaradi te politične oportunosti morajo tožilci danes umikati tožbe za povrnitev premoženja nezakonitega izvora.

