17 let od največjega terorističnega napada v ZDA #video #foto SiOL.net Leta 2001 se je s trkom letal v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku zgodil največji napad v Združenih državah Amerike. Umrlo je skoraj tri tisoč ljudi. Danes mineva 17 let od ene izmed največjih terorističnih katastrof.

