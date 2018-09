Po pisanju britanskih medijev bodo islamskega skrajneža in aktivista Anjema Choudarya že po treh letih odslužene zaporne kazni prihodnji mesec izpustili iz zapora. 51-letni Chaudary je bil zaradi širjenja sovražnega govora in nagovarjanja muslimanov po svetu k »Sveti vojni« oz. Jihadu z vključitvijo in podpori islamski teroristični organizaciji ISIS obsojen na petletno zaporno kazen.