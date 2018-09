Letni govor o stanju v Uniji razglej.se Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v današnjem letnem govoru o stanju v Uniji (#SOTEU) pred evropskimi poslankami in poslanci v Strasbourgu predstavil prioritete za prihodnje leto in svojo vizijo, kako lahko Evropska unija nadaljuje izgradnjo “enotnejše, močnejše in bolj demokratične Unije“, kar je bila tema njegovega lanskega govora. V luči čedalje bolj negotovih razmer […]

