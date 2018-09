Priznati moram, da sem zadnje čase kar v precepu, ko prebiram o tem, kako so bili uvedeni nekateri krščanski prazniki. Denimo včerajšnji spominski dan oz. god Marijinega imena (več o tem si lahko preberete TUKAJ). Če namreč vse to primerjam z mišljenjem nekaterih aktivnih katoličanov (pustimo ob strani, koliko so v resnici aktivni, ko gre za kombinacijo vere in razuma), si včasih mislim: ali so zg ...