Zaprta polovica primorske avtoceste, daljši zastoji proti Ljubljani in Kopru SiOL.net Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovica proti Ljubljani. Proti Ljubljani in proti Kopru nastajajo daljši zastoji. Pristojni voznike pozivajo, da reševalcem, gasilcem in policistom omogočijo prosto intervencijsko pot. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo na izvozih Logatec in Vrhnika.

