Na primorski avtocesti trčili tovorno in dve osebni vozili Primorske novice Posledice prometne nesreče, ki se je ob 16.30 zgodila pred priključkom Brezovica na primorski avtocesti, so odstranili, tako da je cesta znova odprta za promet, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih policije so trčili tovorno in dve osebni vozili. Reševalci so eno lažje poškodovano osebo odpeljali v ljubljanski klinični center.

