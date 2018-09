Tretjeligaš med osmerico Primorske novice Nogometaši Maribora, Mure, Kopra in Domžal so se po sredinih tekmah uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Mariborčani so v osmini finala srečno in spretno premagali Bravo s 3:2, Mura je bila z 1:0 boljša od velenjskega Rudarja, Koper z 2:0 od Nafte, Domžale so izločile Ivančno Gorico s 3:0. Preostale štiri tekme bodo prihodnji teden.

