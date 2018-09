Minilo je deset let od izbruha finančne in gospodarske krize SiOL.net Na današnji dan pred 10 leti je v ZDA investicijska banka Lehman Brothers razglasila do takrat največji stečaj v zgodovini. S tem se je uradno začela velika finančna kriza, ki je z začetkom kopičenja nedonosnih hipotekarnih posojil začela tleti že mnogo prej. Zajela je ves svet, v Evropi je privedla do gospodarske krize in dolžniških težav.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ameriška centralna banka (FED)

recesija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Marjan Šarec

Gašper Vidmar

Miro Cerar

Borut Pahor