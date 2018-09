10 let od izbruha finančne in gospodarske krize Svet kapitala Na današnji dan pred 10 leti je v ZDA investicijska banka Lehman Brothers razglasila do takrat največji stečaj v zgodovini. S tem se je uradno začela velika finančna kriza, ki je z začetkom kopičenja nedonosnih hipotekarnih posojil začela tleti že mnogo prej. Zajela je ves svet, v Evropi je privedla do gospodarske krize in dolžniških težav.

Sorodno



Oglasi