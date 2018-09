Železniki: po protestu krajanov razmišljajo o drugi lokaciji doma starostnikov SiOL.net Na občini Železniki bodo zaradi nasprotovanja nekaterih krajanov preučili možnost zamenjave lokacije za dom starejših, katerega izgradnja je predvidena v prihodnjih dveh letih. Stanovalci stolpnice Na Kresu so že lani ustanovili civilno iniciativo, saj so prepričani, da dom v gosto naseljeno območje ne sodi in da obstajajo boljše lokacije.

