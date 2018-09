Presenečenje na prvi seji vlade – V Šarčevem kabinetu nekdanji direktor Sove v času Janševe vlade Da topnews.si Vlada Marjana Šarca se je danes sestala na ustanovni seji. Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade. Vlada je za generalnega sekretarja vlade imenovala Stojana Tramteta. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala […]

