Šarec dobro zmedel politične sopotnike in nasprotnike ter analitike, ki zgolj klišejsko in površinsk topnews.si Premier Šarec sinoči v Odmevih podrobno pojasnil imenovanje Damirja Črnčeca za državnega sekretarja za nacionalno varnost: “Nestrpnosti ne toleriramo. Če bo Črnčec ravnal drugače, bo odstavljen”. Da se bo Marjan Šarec znašel v takem navzkrižnem ognju med podporniki Levice na eni in nekdanjimi kolegi Damirja Črnčeca iz stranke SDS je res presenetljivo. Po eni strani […]

