Nova vlada imenovala državne sekretarje, v Šarčevem kabinetu tudi Damir Črnčec #foto SiOL.net Novoizvoljena vlada pod vodstvom premierja Marjana Šarca se je nocoj sestala na prvi seji. Premier je ob začetku seje svoji ekipi zaželel, da bi delali dobro in učinkovito, zahvalil pa se jim je tudi za pripravljenost na delo. Na omenjeni seji so med drugim imenovali podpredsednike vlade in večino državnih sekretarjev. Generalni sekretar vlade je postal Stojan Tramte.

