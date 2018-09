Po četrtkovem imenovanju vladne ekipe so novi ministri danes večinoma že opravili primopredaje s svojimi predhodniki in prevzeli vodenje resorjev. Že v četrtek je posle od dosedanjega premiera Mira Cerarja prevzel predsednik vlade Marjan Šarec, vlada pa se je zvečer sestala na prvi seji in imenovala državne sekretarje na večini ministrstev.