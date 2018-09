Slovenke v Sofiji končale olimpijske sanje Sportal Po petih dnevih tekmovanja posameznic na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Sofiji so bile danes na sporedu skupinske sestave. Rusinje, Italijanke in Bolgarke so si s stopničkami že priborile vozovnice za olimpijske igre v Tokiu 2020, slovenska sestava pa je med 36 reprezentancami zasedla 27. mesto in tako že končala olimpijske sanje.

