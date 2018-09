Rusinje brez zmage, naslova Bolgarkam in Italijankam Sportal Zadnji dan 36. svetovnega prvenstva v ritmični gimnastiki v Sofiji, prvega kvalifikacijskega sita za olimpijske igre 2020 v Tokiu, so v finalih skupinskih sestav naslova osvojile Bolgarke, ki so bile najboljše s petimi obroči, ter Italijanke, ki so zmagale s tremi žogami in dvema kolebnicama. Najuspešnejša reprezentanca je Rusija s sedmimi zmagami.

Sorodno







Oglasi