Prišel, videl, zmagal: To je bila moja najboljša predstava v karieri Sportal Slovenija je po velikem preobratu prišla še do tretje zmage na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Po velikem preobratu, zaostajali so že z 0:2 v nizih, so s 3:2 na koncu premagali Belgijo in ostali neporaženi. Velik junak Slovenije je bil rezervist Alen Šket, ki je na sredini drugega niza zamenjal Klemna Čebulja. Bistričan je dosegel kar 21 točk in poskrbel, da ga bodo Belgijci še dolgo sanjali.

