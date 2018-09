Italijani ostajajo stoodstotni, nizozemski preobrat v slogu Slovencev Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca je imela po sobotnem preobratu proti Belgiji, po katerem je ostala neporažena, na svetovnem prvenstvu prosto nedeljo. Nov obračun jo čaka v ponedeljek ob 20.30 proti Argentini. V slovenski skupini so ranjeni Belgijci s 3:1 premagali Japonce, gostitelji Italijani pa so s 3:0 odpihnili Dominikance. Preobrat dneva je uspel Nizozemcem. Po zaostanku z 0:2 so premagali Francoze.

