Slovenci čakajo na Italijane in zadnjega nasprotnika v drugem delu SP Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 21.15 odigrala zadnjo tekmo prvega dela svetovnega prvenstva, ki ga gostita Italija in Bolgarija. Slovenci so si že pred večerno tekmo z neporaženimi Italijani zagotovili drugo ali tretje mesto v svoji skupini. Ne glede na to, na katerem bodo končali, bodo igrali v skupini F v Bologni. Tam se bodo še enkrat srečali z Belgijci, pa z Avstralci in zmagovalcem...

