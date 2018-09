Urnaut: "Tekme z Italijo mi je bolj žal kot z Argentino" RTV Slovenija Padec koncentracije, igranje z ročno zavoro, slab sprejem, svoje so dodali še sodniki, vse to so razlogi, da je Slovenija po fenomenalnem odprtju tekme z Italijo sklenila uvodni skupinski del SP-ja . . .

